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QNB Finansbank'ın 43,5 milyon liralık para cezası iptal edildi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'a verilen 43,5 milyon liralık idari para cezası 12. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.QNB Finansbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı...

QNB Finansbank'ın 43,5 milyon liralık para cezası iptal edildi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'a verilen 43,5 milyon liralık idari para cezası 12. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

QNB Finansbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bankaya 43 milyon 568 bin 630 liralık idari para cezası verildiği ve söz konusu cezanın 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17. maddesi çerçevesinde indirimden yararlanılarak 32 milyon 676 bin 472 lira olarak ödendiği anımsatıldı.

Söz konusu karara karşı banka tarafından İstanbul 12. İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açıldığı bildirilen açıklamada, "Bankamızca açılan iptal davası sonucunda; dava konusu işlemin, yargı yolu açık olmak üzere, bankamız lehine olarak iptaline karar verilmiştir." denildi.

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QNB Finansbank
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