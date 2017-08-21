QNB Finansbank’ın tarımsal okuryazarlık eğitimlerinde 2. dönem

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank’ın Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu (EFSE) ve Frankfurt Okulu ile iş birliğiyle sürdürdüğü Tarımsal Okuryazarlık Sosyal Sorumluluk Projesi'nde ikinci dönem başlıyor.

Banka açıklamasına göre, çiftçilerin gelir-giderini doğru yönetebilmesi ve kazançlarını büyütebilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, Ağustos-Aralık aylarında yaklaşık 10 ayrı ilde çiftçilerle yapılacak toplantılarda Frankfurt Okulu eğitmenleri tarafından finansal bilgilerin yanı sıra sulama teknolojileri, kuraklık riski, hayvancılık gibi tarım başlıklarında da eğitim verilecek.

Eğitimlerde ayrıca çiftçilerin finansman ihtiyacını hangi kriterlere göre belirleyeceği, finans kaynağına nasıl ulaşabileceği, kaynak kullanırken ya da bankalarla iş birliği yaparken nelere dikkat etmesi gerektiği, nasıl tasarruf yapabileceği ve olası kriz döneminde finansal olarak nasıl hareket etmesi gerektiği anlatılacak.

Açıklamada ikinci dönemin ilk eğitiminin 23 Ağustos’ta Konya-Ereğli'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Onur Özkan, geçen yıl Konya, Manisa, Adapazarı, Ankara, Denizli, Aydın ve Balıkesir’de eğitim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tarım Bankacılığı’ndaki hedefleri doğrultusunda çiftçilerin danışmanlık ihtiyaçlarına da yanıt verdiklerini vurgulayan Özkan, "Ekonominin en önemli kilometre taşlarından çiftçilerimizin hesaplarını daha iyi yapması ve kazancını artırması için var gücümüzle destek olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi EFSE iş birliğinde ve alanının en iyisi olan Frankfurt Okulu’nun eğitim desteği ile Tarımsal İşletme Dersleri ile çiftçilerimizle buluşacağız." değerlendirmesinde bulundu.