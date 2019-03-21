Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon atasehir Tokyo
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı

QNB Finansbank’tan ihracatçılara dış ticaret paketi

- QNB Finansbank, Türkiye ekonomisinin can damarı olan ihracatçıları, sunduğu yeni dış ticaret paketiyle desteklemeye devam ediyor - QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan: - "Banka olarak Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan ihracatçılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz"

QNB Finansbank’tan ihracatçılara dış ticaret paketi
banner17

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, cazip faiz oranlarından avantajlı kur ayrıcalığına, dijital dış ticaret hizmetlerinden e-Fatura paketi kampanyalarına kadar pek çok özel hizmet sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre banka Türkiye ekonomisinin can damarı olan ihracatçıları, sunduğu yeni dış ticaret paketiyle desteklemeye devam ediyor.

Banka ihracatçılara özel sunduğu paket kapsamında firmalar, tüm ihracat alış işlemlerinde özel kur avantajından ve cazip faiz oranlarıyla ihracatın finansmanı için döviz kredisi kullanım imkânından yararlanabiliyor. Ayrıca ihracatçılara özel paketlerden satın alan ihracatçılar, bir yıl boyunca paket dahilindeki ürünler için ekstra ücret ödemedikleri gibi sınırsız sayıda işlem gerçekleştirebiliyorlar.

QNB Finansbank, bu kapsamda ihracatçılara, dünyanın her yerinden işlemlerini "Self Servis Dış Ticaret Menüsü" ile banka internet şubesi üzerinden takip ve kontrol edebilmesini sağlıyor. e-Fatura mükellefi olanlar için eFinans’ın ihracatçılara özel sunduğu e-Fatura paket kampanyasından yararlanabilme, ödeme ve tahsilat platformu "Finans Yıldızı" aracılığıyla da TL cinsinden transferlerde masrafsızlık imkânı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, QNB Finansbank olarak Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye’de ihracat yapan tüm KOBİ ve ticari segmentteki müşterilere uygun kredi ve ürünler sunmanın ülkenin sürdürülebilir ekonomisini desteklemek ve ülkedeki ihracatçı sayısını artırmanın Türkiye’nin finansçısı olarak en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Tan," İhracatçılarımızın her adımında yanında olarak Türkiye’nin de büyümesini desteklemenin yanı sıra dış pazarlarda etkinliğimizi artırmak için sunduğumuz ürünlerle müşterilerimizin ihracat performanslarını daha da yukarıya çekmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tan, bu kapsamda avantajlı kur ve kredi fırsatlarından uzman dış ticaret bölge temsilcilerine, indirimli komisyon paketlerinden, cazip sigorta ve e-Fatura kampanyaları gibi pek çok olanak sunduklarını vurguladı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IhracatçıKOBİQNB Finanbank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5