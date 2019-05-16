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QNB Finansbank'tan yeni ürün

- QNB Finansbank Enflasyona Endeksli Değişken Faizli TL Vadeli Mevduat Hesabı, orta ve uzun vadeli yatırım yapmayı tercih eden, belirli bir getiri garantisi arayan ve değişken faiz ile enflasyon oranının üzerinde getiri beklentisi bulunan müşteriler için güvenli bir yatırım fırsatı sunuyor

QNB Finansbank'tan yeni ürün
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İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, uzun vadeli yatırım yapmak ve tasarruflarına enflasyonun üzerinde faiz getirisi isteyen müşteriler için yeni bir ürünü daha hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank Enflasyona Endeksli Değişken Faizli TL Vadeli Mevduat Hesabı, orta ve uzun vadeli yatırım yapmayı tercih eden, belirli bir getiri garantisi arayan ve değişken faiz ile enflasyon oranının üzerinde getiri beklentisi bulunan müşteriler için güvenli bir yatırım fırsatı sunuyor.

QNB Finansbank Enflasyona Endeksli Değişken Faizli TL Vadeli Mevduat Hesabı'na uygulanacak faiz oranı belirlenirken Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki yıllık artışın üzerine bankaca belirlenen marj oranı eklenerek elde edilecek oran ile hesap açılışında taahhüt edilen faiz oranı karşılaştırılacak ve büyük olan oran, müşterilerin vadeli hesabına uygulanacak.

Hesap bir yıldan uzun vadeler ile açılarak tasarruf sahiplerinin birikimleri enflasyona karşı korunacak.

Hesap ile müşteriler, taahhüt edilen faiz oranı ile vade başlangıcından itibaren getiri garantisi alabilecek, enflasyona endeksli olması sayesinde enflasyon oranlarında yaşanan artışa karşı korunacak ve enflasyonun üzerinde getiri elde edecek.

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