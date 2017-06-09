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Qualcomm’un NXP’yi satın almasına AB soruşturması

- AB Komisyonu, Qualcomm’un NXP firmasını 38 milyar dolara satın alma teklifine yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi

Qualcomm’un NXP’yi satın almasına AB soruşturması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, akıllı telefon çip üreticisi Qualcomm’un bir başka yarı iletken üreticisi NXP firmasını 38 milyar dolara satın alma teklifine yönelik soruşturma başlattı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, her iki firmanın büyük ölçekli yarı iletken üreticisi olduğu anımsatılarak, teklif edilen satın alma işleminin piyasadaki fiyatları yükselteceği, seçenekleri ve inovasyonu azaltacağı kaydedildi.

Açıklamada bu nedenle ABD merkezli akıllı telefon çip üreticisi Qualcomm’un yarı iletken üretimi alanında faaliyet gösteren NXP şirketini 38 milyar dolara satın alma teklifine yönelik soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

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