"Queen Miri" Marmaris'ten ayrıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Marmaris'e bir hafta önce gelen Queen Miri isimli mega yat 175 bin litre yakıt aldı.

Otel, oyun, eğlence ve perakende şirketlerin sahibi milyarder iş adamı Amerikalı Sheldon Adelson'a ait olduğu belirtilen 92 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki Marshall bayraklı mega yat, bir hafta kaldığı Cruise Port Limanı'ndan 175 bin litre yakıta yaklaşık 535 bin lira vererek ayrıldı.

İzmir’in Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 6 tanker yakıtın ikmali, yata yaklaşık 6 saatte yapıldı. Yata ayrıca yiyecek ve içecek ikmali de gerçekleştirildi.

Yatı, ilçede bulunan yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi, fotoğraf çektirdi.

Haftalık kirasının yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtilen yatta, 1 master, 2 vip, 7 çift, 8 twin olmak üzere toplam 18 kabinde 36 kişi konaklayabiliyor. Misafirlere kaliteli hizmet sunabilmek için yatta 36 kişilik mürettebat bulunuyor.

Alüminyum üst yapı ve çelik gövdeyle üretilen yatta spa, sauna, asansör, helikopter iniş pedi, sinema, konferans olanakları, çocuk oyun odası, buhar odası, güzellik odası, sağlık odası, kütüphane, plaj kulübü, yüzme havuzu, ihale garajı, klima, güverte jakuzi, spor salonu, WIFI bağlantısı bulunuyor.

Marmaris Limanı'ndan ayrılan lüks mega yatın, İspanya'nın Barselona kentine gideceği öğrenildi.







