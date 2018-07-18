Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Tayvan Trabzon Bursa koyun
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Quick Sigorta, 8. Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali'nin ana sponsoru

- Quick Sigorta, 2-5 Ağustos 2018 tarihlerinde sekizincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali'ne ana sponsor oldu

Quick Sigorta, 8. Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali'nin ana sponsoru

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta'nın ana sponsorluğunu üstlendiği 8. Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali, 2-5 Ağustos 2018 tarihlerinde Cunda Adası'nda gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta, alanında düzenlenen en önemi festivallerden olan Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali'nin bu yıl ana sponsorluğunu üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, faaliyete geçtikleri ilk günden itibaren motosiklet kullanıcılarına yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Yaşar, şunları kaydetti:

"Oldukça kapsamlı ve uygun fiyata piyasaya sunduğumuz trafik sigortası motosiklet kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Ticari anlamda bu yaklaşımımızın yanında motosikletlerin trafikte fark edilmesi için açık hava reklamları uyguladık. Her fırsatta motosiklet kullanıcılarına destek veriyoruz. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Balıkesir Uluslararası Motosiklet Festivali’ne ana sponsor olarak katkılarımızı sürdürüyoruz. Festival boyunca geniş bir ekiple Cunda’da olacağız ve ürünlerimizi, sosyal sorumluluk projelerimizi anlatacağız. Aynı zamanda motosiklet sürücülerine sürpriz etkinliklerimiz ve hediyelerimiz olacak."

10 Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü Başkanı ve Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Özgür Candar ise hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Balıkesir Motosiklet Festivali Türkiye'nin en önemli etkinliklerinden birisi. Bu yıl sekizinci kez düzenliyoruz. Etkinlik boyunca konserler, yarışmalar, çekilişler ve eğitimler olacak. Sponsor firmaların etkinlikleri olacak. Festivalimize ilgi gösteren ve bu yıl ana sponsor olan Quick Sigorta'ya ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Motosiklet alanında yaptıkları çalışmaları keyifle takip ediyorduk. Bu türde katkılarının artarak devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Quick Sigorta
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5