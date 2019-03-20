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Quick Sigorta, Hatay'da alacak ve kredi kefalet sigortasını anlatacak

- Quick Sigorta tarafından yarın Hatay Erol Bilecik Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Alacak Sigortası ve Kredi Kefalet Sigortası" başlıklı panele şirketin üst yönetimi katılacak

Quick Sigorta, Hatay'da alacak ve kredi kefalet sigortasını anlatacak
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İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta tarafından yarın Hatay Erol Bilecik Kongre Merkezi'nde "Alacak Sigortası ve Kredi Kefalet Sigortası" başlıklı panel düzenlenecek.

Quick Sigorta'nın açıklamasına göre, şirket yönetimi, yarın Hatay Erol Bilecik Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek panelde iş dünyası ve acenteler ile bir araya gelecek.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleştirilecek panele, Antakya, İskenderun ve Reyhanlı ticaret odaları ile Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu yetkilileri, Hataylı iş adamları ve bölgede faaliyet gösteren sigorta acentelerinin temsilcileri katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Alacak Sigortası ve Kredi Kefalet Sigortası ürünlerine iş dünyası tarafından büyük ilgi gösterildiğini bildirdi.

Bu ürünlerle ilgili ayrıntıları panelde ilgili taraflarla paylaşacaklarını aktaran Yaşar, "İş dünyası için bu ürünler büyük bir yenilik. Acentelerimiz için ise yeni ürünler ilave kazanç anlamına geliyor. Kısacası tüm taraflar için faydalı ve önemli ürünler söz konusu. Panelde ürünler konusunda yetkili arkadaşlarımız bizimle olacak. Aynı zamanda Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen de toplantıya katılacak." ifadelerini kullandı.


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