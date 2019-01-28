Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul mersin dünya Trabzon
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!
RAV4 yenilendi
RAV4 yenilendi
Yüzde 30 indirim
Yüzde 30 indirim

Quick Sigorta'da yeni atamalar

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta'da yeni atamalar yapıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maher Holding bünyesinde faaliyet gösteren Quick Sigorta, kısa sürede gerçekleştirdiği büyüme sonrası kadro yapılandırmasını sürdürüyor.Şirkette...

Quick Sigorta'da yeni atamalar
banner17

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta'da yeni atamalar yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maher Holding bünyesinde faaliyet gösteren Quick Sigorta, kısa sürede gerçekleştirdiği büyüme sonrası kadro yapılandırmasını sürdürüyor.

Şirkette yapılan yeni atamalar sonrası Tarık Turhan Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Oto ve Oto Dışı Sigortalar Genel Koordinatörü, Halil Alaeddinoğlu Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, Adnan Kışla Yönetim Kurulu Danışmanı, Finansal Sigortalar ve İhaleli İşler Genel Koordinatörü, Zafer Emir Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı, Mustafa Çalık Bilgi Teknolojileri Direktörü, Şehnaz Demir Müşteri İlişkileri ve Oto Operasyon Çözüm Müdürü, Ali Taşkın Mali İşler Muhasebe Uzman Yardımcısı, Seda Uluocak Uzman Yardımcısı statüsü, Derya Şahin Müşteri İlişkileri ve Oto Operasyon Çözüm Uzman Yardımcısı, Gizem Sarıal Müşteri İlişkileri ve Oto Operasyon Çözüm Uzman Yardımcısı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, alanında uzman ve son derece değerli bir ekiple çalıştıklarını belirterek, "Kısa sürede önemli bir büyüme sağladık. Gerek yönetim kadromuz gerekse diğer ekip arkadaşlarımızın bu gelişime paralel olarak yeni görevler üstlenmesi gerekiyor. Bu nedenle yeni atamaları gerçekleştirdik ve büyümemizi başarılı ve kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımın yeni görevlerinde son derece başarılı olacakları konusunda şüphem yok." ifadelerini kullandı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Quick Sigorta
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1