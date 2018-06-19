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Quick Sigorta'dan zeyil işlemleri için yeni sistem

- Quick Sigorta müşterileri, artık poliçe zeyillerini kendisi yapabilecek - Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar: - "Yoğun olan işlemlerden birisi zeyil. Yeni sistemle artık son derece hızlı ve rahat şekilde bu işlem yapılabilecek"

Quick Sigorta'dan zeyil işlemleri için yeni sistem

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta'nın geliştirdiği yeni sistemle sigortalılar, kendi poliçe zeyillerini kolayca yapabilecek.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, geliştirilen sistemle sigortalıların kendi poliçe zeyillerini (araç satış, iptal, plaka değişikliği) yapması artık çok kolay olacak. Zeyiller, web üzerinden ve sesli yanıt (IVR) sistemiyle yapılacak.

Araç satışı nedeniyle poliçe iptali zeyili işleminde; aracın resmi olarak satışı yapıldıysa ve noterden alınan araç satış sözleşmesi sigortalının elindeyse, poliçe numarası ya da plaka numarası ile noter sözleşme tarihi (satış tarihi) bilgilerini kullanarak iki adımda zeyili düzenlemek artık mümkün olacak.

Poliçe plaka değişikliği zeyili işleminde ise aracın yeni tescil belgesi sigortalının elindeyse poliçe numarası ve tescil belge seri numarası bilgilerini kullanarak iki adımda zeyili düzenlemek mümkün.

Girilen bilgilerle Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki bilgiler eşleşmediği durumlarda ise sistem, satış sözleşmesinin yüklenmesini isteyecek. Bu sürecin ardından şirketin teknik operasyon birimine bir e-posta düşecek ve işlem operasyon birimi tarafından gerçekleştirilecek.

Söz konusu zeyil işlemleri, telefon üzerinden, IVR sesli yanıt sistemine bilgilerin tuşlanarak girişiyle de yapılabileceği gibi bin 250’yi aşkın Quick Sigorta acentesi aracılığıyla da yapılabiliyor.


- "Yeni uygulamamız ile bu ihtiyacı karşılamış olduk"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, birçok iş sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Özellikle yoğun olan işlemlerden birisi zeyil. Yeni sistemle artık son derece hızlı ve rahat şekilde bu işlem yapılabilecek. Müşterilerimiz ve acentelerimiz bu işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilir. Özellikle araç alım-satım işlemlerinde bu işlemin hızlı şekilde yapılması ihtiyacı doğuyor. Yeni uygulamamız ile bu ihtiyacı karşılamış olduk." ifadelerini kullandı.


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Quick SigortaZeyil Işlemleri
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