R3 Blockchain Birliği’ne katılan ilk Türk bankası oldu

Dünyada kamu ve özel sektörden 300’den fazla katılımcının bulunduğu geniş bir ekosistem üzerinde çalışmalarını yürüten, kurumsal ölçekte blockchain yazılımları geliştiren R3 firması, Corda ismini verdiği blockchain platformu üzerinde yarattığı işbirliği ortamı üzerinden üyelerin blockchain tabanlı uygulamalar geliştirmesini sağlıyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, üyelikle ilgili olarak şunları söyledi: “Blockchain teknolojisini; güvenlik, hız ve operasyonel verimliliği artırma potansiyeli nedeniyle finans sektörünün ve bankacılığın geleceğini şekillendirecek, yeni bir iş modeli olarak görüyoruz. Henüz blockchain teknolojisi tam olgunlaşmamış olsa da yakın gelecekte bu teknolojinin bankacılık sektöründe çok farklı akışlarda yaygın bir şekilde kullanılacağını düşünüyorum. Blockchain teknolojisini kullanarak, İş Bankası ve Grup bünyesinde yer alan finansal iştiraklerimiz ile bugüne kadar birçok konsept çalışma gerçekleştirdik. Tüm denemelerimizde, blockchain alanında başarılı çıktılar üretmek için farklı paydaşlarla bir arada çalışmanın ne kadar önemli olduğunu da gördük.

Bunun üzerine ilk olarak Türkiye’de blockchain ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Blockchain Türkiye Platformu’na dâhil olduk. Bir yandan, Blockchain Türkiye Platformu üzerinde bankacılık ve finans dikeyinde yürütülen çalışmalara aktif katkı sağlarken, bir yandan da uluslararası arenada devam eden çalışmaları yakınen incelemeye devam ettik. Dünyanın en geniş katılımcı ağına sahip blockchain platformu konumunda bulunan R3’ün küresel blockchain ağına katılmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu platformun bir üyesi olarak, R3’ün Corda platformu üzerinde yürütülen 100’den fazla projeyi yakından inceleme ve R3 üye ağında bulunan 300’den fazla paydaş ile işbirliği ve fikir alışverişi yapma avantajlarından faydalanacağız. Kazanımlarımız ile blockchain alt yapısına entegre olarak geliştireceğimiz hizmetlerimiz ile bu alanda Türkiye’de öncü banka olmayı hedefliyoruz. ”