Radisson Blu Hotel Vadistanbul, seyahat acentalarını ağırladı İstanbul’un yeni iş ve yaşam merkezi olarak Ayazağa’da hayata geçirilen Vadistanbul bünyesindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul, 30 Ocak 2019 Çarşamba günü, İstanbul’daki Ortadoğulu seyahat acentalarının yetkililerini ağırladı. 100’e yakın seyahat acentasının temsilcisi, eşsiz lezzetlerden oluşan kahvaltının ardından, otelin odalarını, toplantı salonlarını ve 2 bin metrekare alana sahip olan SPA & Fitness Merkezi’ni gezdiler.





İstanbul’un yeni iş ve yaşam merkezi olarak Ayazağa’da hayata geçirilen Vadistanbul bünyesindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul, 30 Ocak 2019 Çarşamba günü, İstanbul’daki Ortadoğulu seyahat acentalarının yetkililerini ağırladı. 100’e yakın seyahat acentasının temsilcisi, eşsiz lezzetlerden oluşan kahvaltının ardından, otelin odalarını, toplantı salonlarını ve 2 bin metrekare alana sahip olan SPA & Fitness Merkezi’ni gezdiler.



Arifoğlu, “Ülkemize yeni bir otel kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz”



Seyahat acentaları buluşmasında hoşgeldiniz konuşması gerçekleştiren Artaş Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, şunları söyledi:

“Artaş’ın 40 yıllık otel tecrübesi ile Radisson Hotel Group’un 109 yılı aşkın tecrübesini birleştirerek, ülkemiz turizmine modern tasarıma sahip yeni bir oteli kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sizleri, farklı güzellik ve değerlere sahip olan otelimizde ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. İstanbul’un artan turizm potansiyeline katkı sağlayarak, konuklarımızın anılarında izler bırakarak, unutulmayacak bir hizmeti sunacağız. Otelimizde hizmet kalitemiz ve misafirlerimizi rahat ettirmenin yanında, İstanbul’un özgün değerlerini tanıtmak ana hedeflerimizden olacaktır. Tesisimizin, ülkemiz turizmine hayırlı olmasını dileriz” dedi.



Radisson Blu Hotel Vadistanbul, misafirlerine hizmet vermeye başladı



Radisson Blu Hotel Vadistanbul, 193 odası, 600 metrekarelik balo ve toplantı salonlarıyla yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başladı. Alışveriş, şehir turu, havaalanları ve şehrin iş merkezlerine kolayca ulaşım sağlanan otelde, şehir veya orman manzarasında konforlu bir konaklama mevcut. Otelin her noktasından ücretsiz yüksek hızlı wi-fi internet bağlantısı var. Otelin tüm odalarında, kasa, TV üzerinde ekran yansıtma, minibar, çay ve kahve ürünleri olan karşılama tepsisi ve su ısıtıcısı bulunuyor.

Toplantı ve ziyaret; Radisson Blu Hotel Vadistanbul’da, 2 kişiden 730 kişiye kadar her türlü etkinliği unutulmaz kılacak toplantı alanları mevcut. Son teknolojik teknik ekipmanlarla donatılmış gün ışığı alan 7 benzersiz toplantı salonu ve balo salonları bulunuyor

Spor salonu, SPA & Fitness Merkezi; Son teknoloji ekipmana sahip fitness alanı mevcut. Isıtmalı kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, buhar banyosu, vadi manzaralı saunaları ve kişisel tercihlere göre şekillenen bakım programları bulunuyor.



Vadistanbul’da, ilklere imza atıldı



Artaş İnşaat, İnvest İnşaat ve Evyap ortaklığıyla Ayazağa’da hayata geçirilen Vadistanbul, ülkemizin büyük karma projeleri arasında öne çıkmaktadır. İstanbul’un Maslak, Nişantaşı, İstiklal Caddesi gibi merkezlerinin alternatifi olarak geliştirilen Vadistanbul, AVM’si, Radisson Blu Vadistanbul Hoteli, ofisleri, konutları ve gündüz nüfusu 40 bin kişiyi bulan yeni bir şehir merkezi olarak konumlandı. Birçok ilklere imza atılan proje kapsamında, Türkiye’nin ilk Havaray’ı, Vadistanbul için hayata geçirildi ve şehrin Metro ağına doğrudan özel bağlantı sağlandı. Yeni havalimanına yakın bir noktada konumlanan Vadistanbul, TEM ve E-5 Otoyollarına da kolay ulaşım imkanıyla dikkatleri çekmektedir.











