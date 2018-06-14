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Ramazan Bayramı'na doğru

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Esnaf ve sanatkar camiamız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum"

Ramazan Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkar camiamız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın tüm ülkede huzur ve mutlulukla geçmesi temennisinde bulundu.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve huzur içinde sonuna gelindiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Herkesin sevdikleriyle görüştüğü, çocukların şeker topladığı, küslerin barıştığı bir Ramazan Bayramı'na geldik. Bu bayramın ve tüm bayramların hep bir öncekinden daha güzel, esnaf için hep bir öncekinden daha bereketli ve bol kazançlı geçmesini diliyorum. Bu vesileyle esnaf ve sanatkar camiamız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum."

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