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Ramazan Bayramı'na doğru

- TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın: - "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu mübarek günlerin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum"

Ramazan Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu mübarek günlerin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Apaydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın tüm insanlık için kardeşlik, barış ve sevgi getirmesi temennisinde bulundu.

Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içinde olduğunu belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Rahmet ve bereketin sembolü olan ramazan ayı, bizlere bir kez daha dayanışmayı, yardımlaşmayı ve beraberliği hatırlattı. Tüm İslam alemi olarak sevgiyle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu mübarek günlerin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum. Ailelerimize, dostlarımıza, komşularımıza ve büyüklerimize bayram sevinci içinde nice güzel günler temenni ediyorum."

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Ramazan Bayramı MesajıTŞOF Başkanı Fevzi Apaydın
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