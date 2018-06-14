Ramazan Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Üyelerimizin, Ankaralı hemşehrilerimizin, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum." ifadesini kullandı.

Baran, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, paylaşmanın, milli ve manevi değerlerin öneminin daha derinden hissedildiği müstesna günler olduğunu belirtti.

Hem dini hem de manevi değerlere sahip, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği günlerin bayramlar olduğunu anlatan Baran, şunları kaydetti:

"Bugünler kardeşliği pekiştiren, günlük kaygı ve sıkıntıların bir kenara bırakıldığı, toplumda umut ve sevginin yayıldığı özel günlerdir. Manevi değerleri olan bu özel günlerde dileğimiz, yaşadığımız şehrimizden başlayarak, ülkemize, coğrafyamıza ve tüm dünyaya barış, huzur ve refahın yayılması, yoksulluk, haksızlık ve savaşların son bulmasıdır. Üyelerimizin, Ankaralı hemşehrilerimizin, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum."