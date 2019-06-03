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Ramazan Bayramı'na doğru

- ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Ramazan Bayramı'nın ülkemiz ve İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini, birlik ve kardeşlik duygularının dünya üzerinde hakim olmasını diliyorum"

Ramazan Bayramı'na doğru
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Ramazan Bayramı'nın ülkemiz ve İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini, birlik ve kardeşlik duygularının dünya üzerinde hakim olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Baran, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bayramların milli ve dini duyguların kuvvetlendiği, sevinç ve paylaşımların arttığı, dostlukların pekiştiği, yardımlaşma duygularının güçlendiği özel günler olduğunu belirtti.

Baran, "Birlikte mutlu, huzurlu ve refah içerisinde yaşamamızın yolu güçlü ve tam bağımsız ekonomiden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milletçe sahip olunan manevi değerlerin, diğer toplumlar karşısındaki en büyük güç olduğuna dikkati çeken Baran, özellikle bayramlarda daha fazla hissedilen bu gücün üretime, yatırıma, ekonomiye aktarıldığında ülkenin, hedeflediği başarılara çok rahat ulaşacağına inandığını kaydetti.

Ramazan Bayramı'nı en güzel yaşayanların birbirine daha fazla kenetlenen ve birbirlerini kucaklayanlar olduğuna işaret eden Baran, bereketin sırrının paylaşmaktan geçtiğini ve bu anlayışın ticaret hayatında da uygulanması gerektiğini bildirdi.

Baran, Başkent'in iş dünyası adına Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Ramazan Bayramı'nın ülkemiz ve İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini, birlik ve kardeşlik duygularının dünya üzerinde hakim olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.



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