Ramazan öncesi gıda denetimlerine hız verildi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, başkentte, ramazan ayında tüketimi artan şarküteri ve kasap ürünleriyle pide ve tatlı gibi gıdaların imalatı ve satışının yapıldığı işletmeleri denetledi. Gıdalardan alınan örnekler analiz edilmesi için laboratuvarlara gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek amacıyla Ankara'da geçen yıl 70 bini aşkın denetim gerçekleştirirken bu yıl da nisan sonu itibarıyla 25 bine yakın denetim yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ramazan öncesinde unlu mamuller, ekmek, pide, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerleriyle gıda satış ve toplu tüketim yerleri başta olmak üzere gıda işletmelerine yönelik denetimler artırıldı.

Yenimahalle ilçesinde bu amaçla yapılan denetimlerde ekiplere, Tarım ve Orman Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz da eşlik etti.

Çalışmalarına bir marketin unlu mamuller imalathanesinden başlayan ekipler, ürünlerin ham maddelerinin son tüketim tarihlerini ve üretim sırasında teknik hijyen şartlarının sağlanıp sağlanmadığını kontrol etti.

Daha sonra kasap ve şarküteri reyonlarında sıcaklığı ölçen ekipler, pastırma, sucuk, kıyma, et, peynir gibi ürünlerden numune alarak analiz edilmesi için laboratuvarlara gönderdi.

- "Ramazanda gece de denetim yapılacak"

Korkmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, ramazan öncesinde denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Ankara'da son 3 yılda gıdada taklit ve tağşişin azaldığını bildiren Korkmaz, "Bunda hem sektörle yaptığımız iş birliği hem de işletmelere yönelik yoğun eğitimlerin önemli katkısı oldu." dedi.

Korkmaz, gıdaların imalat yerleri, sevk zinciri, son tüketiciye ulaştığı alışveriş ve tüketim noktalarının tamamında, ürünlerin saklanma koşulları, soğuk zincire uyulup uyulmadığı, işletmelerin genel ve özel hijyeni gibi birçok konuda inceleme yapıldığını ifade etti.

Nisan sonu itibarıyla aldıkları bin 200 numuneden 60'ında olumsuz sonuçla karşılaştıklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarla kıyaslandığında olumsuz sonuçlarda azalma görüyoruz. Bu da denetimlerin eğitimle birleştirildiğinde sektör için çok daha iyi sonuçlar ortaya koyduğunun göstergesi. Ramazanda iftar çadırlarında, gıda kolilerinde daha yoğun denetimler gerçekleştiriyoruz. Ramazan boyunca gündüz çalışan ekiplerin yanı sıra gece çalışan gıda denetim ekipleri de olacak. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ramazan ayını geçirmesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm tedbirleri almış bulunmaktayız."