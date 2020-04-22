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Ramazan pidesine zam yok

Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, ramazan pidesine zam uygulanmayacağını, tekli 200 gram pidenin 1,25 TL, 400 gramlık çiftli pidenin ise 2,50 TL'ye satışa sunulacağını açıkladı.

Ramazan pidesine zam yok
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırınlarda pide hareketliliği de artmaya başladı. Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, ramazan ayının gelişiyle fırınlarcıların yoğun olarak pide üretmeye başladığını söyledi. Yenel, bolluk ve bereket olan bir ayda başta ekmek, yemek ve diğer şeylerde israfı önlemek için ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerektiğini de dile getirerek, bu ayda yoksulları düşünmek gerektiğini ifade etti. Başkan Yenel, insanların maddi ve manevi olarak ramazanı huzur içinde geçirmesine katkı sunmak için pideye zam yapmama yönünde karar aldıklarını vurgulayarak, tekli 200 gram pidenin 1,25 TL, 400 gramlık çiftli pidenin ise 2,50 TL'ye satılacağını açıkladı.

Kaynak: DHA

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NiğdeRamazan PidesiMurat Yenel
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