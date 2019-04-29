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Ramazan sofralarının pastaları Divan’dan

- Divan Pastaneleri, ramazan ayında tatlıdan vazgeçemeyenler için yeni pasta ve tatlı çeşitleri hazırladı

Ramazan sofralarının pastaları Divan’dan
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İSTANBUL (AA) - Divan Pastaneleri'nin menüsüne eklediği pasta ve tatlılar ramazan sofralarını renklendirmek isteyenler için alternatifler sunuyor.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan Pastaneleri'nin menüsüne eklediği pasta ve tatlılar Ramazan sofralarını renklendirmek isteyenler için lezzetli alternatifler sunuyor. Kahve ve meyveli olarak hazırlanan hafif tatlılar iftar sonrası için olmazsa olmazlar arasında yerini alıyor.

Taptaze çileklerin Antep fıstığı ile benzersiz uyumunun yanı sıra, vişnenin mayhoş lezzeti, ekler hamuru ile fıstık & limon, bitter çikolata, karamel ve farklı bir lezzet milföy Divan’ın yepyeni lezzetlerine hayat veriyor. Yeniliklere açık ve farklı tatları deneyimlemek isteyenler için özel reçeteler hazırlayan Divan Pastaneleri, pastalara yeni bir yorum kattı.

Antep fıstıklı kek tabanı üzerinde iştah kabartan taptaze çileklerin yer aldığı Divan Fraise hem 6-8 kişilik hem de tek porsiyon olarak sunuluyor. Bir klasik haline gelen Opera pastası Divan Şefleri tarafından yeniden yorumlandı. Kahvenin pasta ile buluştuğu Divan Opera, hem 6-8 kişilik hem de tek porsiyon olarak hazırlanıyor.

Divan Pastaneleri’nin menüsüne eklenen dört yeni ekler çeşidi tatlı tutkunlarını eşsiz bir deneyime davet ediyor. Taze pataşu hamuru, limon aromalı kreması ve Antep fıstıklarıyla hazırlanan Divan Eclair Limon ve Fıstık, akışkan karamelli Divan Eclair Karamel, enfes kreması ve bitter sosu ile bir Fransız klasiği Divan Eclair Çikolata ve nefis vanilya kreması ile yepyeni bir ekler yorumu Divan Eclair Milföy, Divan dokunuşuyla ekler severlerin beğenisine sunuluyor.

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DivanDivan Pastaneleri
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