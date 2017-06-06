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Ramazan'da BİP kullananlar Türk Kızılayı'na bağış yapabilecek

- BİP bağış uygulaması ile isteyenler ihtiyaç sahiplerine yardım gönderebilecek. BİP'teki "Bağış Yap" butonu tıklandığında 10 TL'lik bağış Türk Kızılayı'nın hesabına gidecek

Ramazan'da BİP kullananlar Türk Kızılayı'na bağış yapabilecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell ve Türk Kızılayı, ramazan ayında güçlerini ihtiyaç sahipleri için birleştiriyor. İki kurum arasında geçen yıl imzalanan İyi Niyet Protokolünün yeni bir adımı olarak hayata geçirilen BİP bağış uygulaması ile isteyenler ihtiyaç sahiplerine yardım gönderebilecek.

Şirket açıklamasına göre, Turkcell, geçen yıl Türk Kızılayı ile imzaladığı İyi Niyet Protokolünün ardından bu yıl da yeni bir yardım kampanyası için harekete geçti. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek amacıyla güçlerini birleştiren Turkcell ve Türk Kızılayı, "BİP Bağış" platformunu hayata geçirdi.

Platform ile BiP içerisinde Türk Kızılayı'na ait Ramazan'a özel bir servis oluşturulurken "ilk defa" bir anlık mesajlaşma uygulaması da bağış kanalı olarak kullanılmış olacak.

BiP'in "Keşfet" bölümünde oluşturulan Türk Kızılayı sayfasındaki "Bağış Gönder" alanına tıklayanlar, buradan direkt ihtiyaç sahiplerine bağış yapabilecek. Her tıklama ile Türk Kızılayı'na 10 TL'lik yardım gönderecek kullanıcıların yapacakları bağış, telefon faturalarına yansıyacak.

Kampanya ile Turkcell kullanıcılarını ramazan ayı boyunca Türk Kızılayı aşevlerine yardım etmeye davet etmek, bağışların artmasına katkı sağlamak ve Türk Kızılayı'na ekstra bir bağış kanalı yaratmak hedefleniyor.

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BİP Bağış UygulamasıTurkcellTürk Kızılayı
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