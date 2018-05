Ramazanda et fiyatlarında artış olmayacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, "Ramazan'daki alışveriş yoğunlukları suni bir artış yaratabilir. Bu bütün gıda sektöründe oluyor ama piyasa kısa sürede tekrar dengeleniyor. Normal haline dönüyor." dedi.

Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının gelmesiyle et fiyatlarında artış olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Afyonkarahisar'da dana etinin kesim fiyatının 29 ila 31 lira arasında değiştiğini dile getiren Yörük, "Afyonkarahisar'ın eti Türkiye genelinde beğenilen bir üründür. Özellikle İstanbul ve büyükşehirlerde birinci sırada talep edilir." diye konuştu.

Yörük, ramazan ayında arz-talep dengesi doğrultusunda ilk haftalarda et ve ürünlerinde kısmi artışların olabileceğine dikkat çekerek, sektörün belli bir süre sonra tekrar stabilleşeceğini vurguladı.

- "Vatandaşımız kesinlikle istismarcılara fırsat vermesin"

Fiyatlarda net bir artışın olmadığını aktaran Yörük, şöyle konuştu:

"Ramazan'daki alışveriş yoğunlukları suni bir artış yaratabilir. Bu bütün gıda sektöründe oluyor ama piyasa kısa sürede tekrar dengeleniyor. Normal haline dönüyor. Şu anda kıymanın fiyatı 38 lira, kuşbaşı da 40 lira. Sucukta tavan fiyatımız da 45 lira. Ramazan ayında fiyatlarda kesinlikle artış olmayacak. Vatandaşımız da kesinlikle istismarcılara fırsat vermesin."

Et ve et ürünleri satışı yapan bir işletmenin sahibi Alaattin Kellegöz de et fiyatlarının ramazanda yükselmesini beklemediklerini bildirdi.

Ramazan'da et ürünlerine talebin arttığını anlatan Kellegöz, "Ramazan ayı bereketli olduğu için talep de arz da fazla oluyor. Müşteri et ürünlerini daha çok alıyor." dedi.