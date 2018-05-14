Ramazanda gıda israfına dikkat - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: - "Açlık hissinin yoğunlaştığı iftar saatine yakın zaman dilimlerinde değil, öğleden önce sakin zamanlarda alışveriş yapılmalı"

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, ramazan ayı alışverişleri konusunda vatandaşlara bilinçli tüketim yapmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ramazan ayının yaklaşmasıyla yayımlanan gıda reklamlarında artış görüldüğü ifade edildi.

Özellikle ramazanda insanların bilinçsiz gıda alışverişi yapma eğiliminde olduğuna işaret edildi. Açıklamada, israfın önüne geçmek ve bilinçli tüketim alışkanlığı oluşturmak için şu tavsiyelere yer verildi:

"Alışverişe çıkmadan önce, mutlaka bir pazar araştırması yapılmalı. Açlık hissinin yoğunlaştığı iftar saatine yakın zaman dilimlerinde değil, öğleden önce sakin zamanlarda alışveriş yapılmalı. Alışveriş öncesinde mutlaka bir liste yapılmalı, ihtiyaç listesinin dışına çıkılmamalı, ucuz olsa da ihtiyaç duyulmayan ürünler satın alınmamalı. Ürünler arasında karşılaştırma yaparken sadece fiyatlar değil aynı zamanda miktarları da dikkate alınmalı. Gıda maddelerinin etiket bilgileri, üretim tarihi-son tüketim tarihi, raf ömrü ve ambalajlarının sağlıklı olup olmadığı gibi hususlara dikkat edilmeli. Çabuk bozulabilecek et, süt, peynir gibi gıda maddelerinden ihtiyacı karşılayacak kadar satın almaya özen gösterilmeli. Alışverişten sonra yaşanabilecek olası mağduriyetlerin ve problemlerin daha kolay çözülebilmesi için alışverişe ait fişler makul bir süre muhafaza edilmeli."