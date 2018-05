Ramazanda israf uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazanda iftar sofralarında israfın her türlüsünden kaçınmalıyız. İhtiyacımız kadar ekmek almalı, doyacağımız kadar sofra kurmalıyız." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ramazan ayı öncesi vatandaşları israf konusunda uyardı.

Ekmek, sebze ve meyve israfının çok büyük rakamlara ulaştığına işaret eden Palandöken, "Sürekli artan nüfus ve yeme, içme ihtiyaçlarımızın değişmesi sebebiyle israf da çok büyük rakamlara ulaştı. Ülkemizde her gün 5 milyonun üzerinde ekmek, yılda 18 milyon tonun üzerinde meyve ve sebze israf ediliyor. Bunlarla birlikte paramızı da çöpe atmış oluyoruz. Birçok okul, hastane yapılabilecekken çöpe giden paramız, nimetimiz oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, israftan kaçınmanın diğer bir yolunun da merdiven altı ürün almamak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ramazan dolayısıyla temel gıda maddelerine talep artışı oluyor. Bu artış ise fiyat yelpazesini genişletiyor. Tatlısından bakliyatına kadar birçok ürünün en ucuzuyla en pahalısı arasında dağlar kadar fark var. Vatandaşımız daha ucuz diye merdiven altı ürünleri, hijyenden uzak yiyecekleri almamalı. Esnafımızda her yiyeceğin en tazesi ve kalitelisi var. Ucuz diye alınan yiyecek ya aynı gün ya da ertesi gün çöpe gidiyor. Bu da israfa en çok neden olan durumlardan biri. Ramazanda iftar sofralarında israfın her türlüsünden kaçınmalıyız. İhtiyacımız kadar ekmek almalı, doyacağımız kadar sofra kurmalıyız. Hem paramızı hem sağlığımızı çöpe atmamak için kaliteli olan bildiğimiz tanıdığımız esnaftan alışveriş yapmalıyız."