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"Ramazanda spekülatif fiyat artışı iddiası gıda sektörüne haksızlık"

- SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel: - "Girdilerdeki artış dolayısıyla gıdada fiyat artıyor ama son üründe girdi maliyetlerinden daha yüksek bir artış olmuyor. Bilakis, gıda tüketicisini koruyan bir tavırla her zaman fiyat politikaları geliştiriyoruz" - "(Ramazan ayında) Gıda fiyatlarında spekülatif artış yapıldığı iddiaları sektörümüze haksızlık"

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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, ramazanda gıda ürünlerinde spekülatif fiyat artışları yapıldığı iddialarının sektöre haksızlık olduğunu belirterek, "Girdilerdeki artış dolayısıyla gıdada fiyat artıyor ama son üründe girdi maliyetlerinden daha yüksek bir artış olmuyor. Bilakis, gıda tüketicisini koruyan bir tavırla her zaman fiyat politikalarını geliştiriyoruz." dedi.

Tezel, AA muhabirine, "ramazan ayı öncesi gıda sektöründe spekülatif fiyat artışı yapıldığı" iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir süredir enflasyon trendi nedeniyle gıda sektörünün haksız eleştiriye uğradığını savunan Tezel, girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle gıda ürünlerinin pahalandığını söyledi.

Tezel, son üründe girdi maliyetlerinden daha yüksek bir artış olmadığına işaret ederek, "Bilakis, gıda tüketicisini koruyan bir tavırla her zaman fiyat politikalarını geliştiriyoruz. Piyasada SETBİR üyesi ve ciddi markalara sahip sanayici her zaman bu sorumluluğu üstleniyor. Açık pazarda, kayıt dışında ne oluyor, bilemiyoruz. Aslında o tarafa dikkati çekmek lazım. Kayıt dışında, denetlenemeyen kısımda oluyor bu iş. Biz zaten ekonomi yönetimi, tüketicimiz, market zincirleri ve tüketim noktalarımız tarafından gözetim altındayız. Bizim taraf fiyat açısından zaten her şekilde denetleniyor. Gıda sektörüne çok da haksızlık etmemek lazım." diye konuştu.

Gıda fiyatlarında ramazan öncesi spekülatif artışlar yapıldığı iddialarının sektöre haksızlık olacağını vurgulayan Tezel, kayıtlı olarak üretim yapan sektör firmalarının, gıda güvenliği açısından da verilemeyecek cevabı olmadığını dile getirdi. Tezel, "Süt ve et sektöründe yüzde 52'lere varan kayıt dışılığa dikkati çekmek lazım. Biz, ülke yasalarına ve uluslararası kriterlere göre üretim yapıp denetleniyoruz." ifadesini kullandı.

- "Talebe göre taze üretim yaparız"

Sektör olarak ramazan ayı için özel bir çalışma yapmadıklarını, gıda üreticilerinin her zaman bu tür dönemlere hazır olduğunu ifade eden Tezel, şunları kaydetti:

"Taze üretime yönelik bir sektör olduğumuz için, tüketim talepleri doğrultusunda üretim yapılıyor. Talebe göre üretim spontane ertesi güne ya da bir hafta sonraya yönelik gerçekleştiriliyor. Ramazan ayı her yıl 11'er gün kaydığı için iklim koşullarına göre talebin arttığı gıda maddesi değişiyor."

Ramazanın bereketiyle geleceğini belirten Tezel, "Gıdanın bereketi ramazanın bereketinin üzerine gelir. Ekonomide güçlükler olabilir ancak bu ülke bizim, hep beraber aşacağız bunları. Ramazan, sofralarımıza, sahurlarımıza, iftarlarımıza yine bereketle gelecektir." dedi.

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FiyatGıdaHuzur Ve Bereket Ayı RamazanSETBİRTarık TezelTürkiye Süt Et Gıda Sanayicileri Ve Üreticileri Birliği
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