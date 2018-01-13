İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi, Bostancı Gösteri Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kürsüye "Hak, Hukuk, Adalet" sloganı eşliğinde çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına, "Bu kongrede bir eksiğimiz var, temel bir eksiğimiz var, hapishanede bir milletvekili arkadaşımız var. Hiçbir günahı ve suçu olmamasına karşın aramızda olmaması, hapishanede olması, demokrasinin, hukuk sisteminin bir ayıbıdır ve hukukun siyasallaşmasıdır. Gönlümüzde yatan şudur: Milletin oyuyla seçilen milletvekillerinin, hapishanede değil, parlamentoda görev yapmaları gerekir. Halk onları parlamentoda görev yapsın diye seçti ve Ankara'ya gönderdi." sözleriyle başladı.

Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşü yaptıkları sırada Berberoğlu'nun hapishanede kitap yazdığını dile getirerek, "Biz yürürken, o yatarken kalbimiz aynı duygularla çarpıyordu. Türkiye'nin ve çocukların geleceği, ülkemizin onuru, demokrasimiz için hep birlikte mücadele ettik. İster yatalım ister yürüyelim, ister kavga edelim ister barışalım, bütün çıkarlar Türkiye'nin görkemli bir devlet olması içindir. Ağzımızdan bir söz, bir eleştiri, bir övgü çıkıyorsa bunun tek bir nedeni vardır, Türkiye'yi büyütmek, yüceltmek ve uluslararası arenada saygın bir konuma getirmek. Enis Berberoğlu başta olmak üzere hiçbir milletvekilinin hapishanede olmasını istemiyoruz. Bu bir demokrasi ayıbıdır. Onları hapishaneye koyan yargı sistemini de kınıyoruz." diye konuştu.

"Rant düzenini yıkacağız"

Türkiye’nin temel sorunlarından birinin de işsizlik olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Yüzde 11,1 büyüme olmuş. İşsize bakıyorsun yerinde duruyor, emekliye bakıyorsun, paraya muhtaç, asgari ücretliye, memura bakıyorsun geçinemiyor, çiftçiye bakıyorsun ‘zarar ediyorum’ diyor. Sanayiciye bakıyorsun ‘rahat değilim’ diyor. Kim aldı yüzde 11,1? Ben size söyleyeyim; yüzde 11,1’i rantiye kesimi aldı, rantçılar aldı, faizciler aldı."

Alın teri dökenlerin hakkını koruyacaklarını savunan Kılıçdaroğlu, "Kim üretiyorsa başımızın üzerinde yeri var. Ama elinde viski bardağı, bir masa, bir sandalye, cebinde dolarları götürecek, hükümete borç para verecek, dünyanın en yüksek faizini alacak, 80 milyon faiz ödeyecek, Ankara'daki beyler de onlara para aktaracak. Bu düzeni yıkacağız. Rantiyeyi yıkacağız, rant düzenini yıkacağız." ifadesini kullandı.

Muhabir: Andaç Hongur