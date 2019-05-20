"Raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, kentin tüm bileşenleri ile bir konsey oluşturup Eskişehir raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacaklarını bildirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, hızlı tren ve Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) projelerinin Eskişehir'in milli davası olduğunu vurguladı.

Raylı sistemler sektörünün kalbinin yeniden Eskişehir'de atacağını ifade eden Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Lokomotif Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) ve URAYSİM'e tüm Eskişehir olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Sanayi odası olarak ramazan ayı sonu çalışmalara başlıyoruz. Raylı sistemler sektöründe çalışan firmalar ile yapılan toplantılar neticesinde sektörün problemlerine çözümler için çalışma başlattık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 365 oda ve borsa, ilgili bakanlıklar ile devlet kurumları seviyesinde görüşmelerimiz sürüyor."

Kesikbaş, Eskişehir'in önce Cer Atölyeleri sonrasında TÜLOMSAŞ ile devam eden raylı sistemler geçmişinde istenilen seviyede olmadığını belirterek, şöyle devam etti:



"Bugün hem dünyada hem de Türkiye'de raylı sistemler konusunda önemli yatırımlar varken, Eskişehir maalesef organize olamamış, kent ve kentin dinamikleri olarak raylı sistemler sektöründe gerilerde kalmıştır. Temsil konusunda odalarımız, kümeler raylı sistemler sektörüne yeterince sahip çıkamamış, problemlerini anlayamamış, çözümler üretememiş. Buna el atmanın zamanı geldi. Eskişehir Sanayi Odası Raylı Sistemler Sektörü için Ortak Akıl, Ortak Strateji ve Ortak Vizyon ortaya koyacak. Bu anlamda raylı sistemler sektörünün Türkiye ve dünyada önemli dinamiklerini, kurumlarını ve bilim insanlarını Eskişehir'e davet edeceğiz. Bu sayede ciddi bir adım atma fırsatı yakalayacağız."

- "Ramazan ayının sonunda çalışmalara başlıyoruz"

Eskişehir Sanayi Odası olarak bu yıl imzaladıkları, Avrupa Birliği (AB) tanıtım fonunu da raylı sistemler firmalarının tanıtımı için harcayacaklarına değinen Kesikbaş, şunları söyledi:

"Şehrin tüm bileşenleri ile bir konsey oluşturup Eskişehir raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız. Hızlı tren üretiminin Eskişehir'in milli meselesi olması gerekiyor. Hızlı tren üretiminin kentimize getirilmesi için ramazan ayının sonunda çalışmalara başlıyoruz. Tüm kent siyasilerinin, bilim insanlarının ve sanayicilerinin hızlı trenin Eskişehir'de üretimi için TÜLOMSAŞ'ın yanında durmasını istiyoruz. URAYSİM, Eskişehir için çok önemli bir yatırım. Şu an diğer bazı kentler bu projenin Eskişehir’den alınması için lobi çalışmaları yürütüyor. Bu konuda proje sorumlusu olan Anadolu Üniversitesine de her türlü destekte bulunuyoruz. Konuyu yakından takip ediyoruz ama dediğimiz gibi kent olarak birleşme zamanı gelmiştir."



