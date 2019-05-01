Raylı sistemlerin bedeli vergi gelirlerinden ödenecek

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan raylı sistemlerin bedeli, her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 kesintinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili hesaba aktarılmasıyla tahsil edilecek.

"Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki" Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlıkça projenin yapımının tamamlanmasından sonra, mülkiyetin Bakanlığın bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa devri, maliyet bedeli üzerinden gerçekleştirilecek.

Buna karşın proje, tümü tamamlanmadan önce işletmeye açılabilecek durumda ise düzenlenecek protokollerle mülkiyet devrine kadar işletmenin devriyle hizmete açılabilecek. Devir işlemi düzenlenecek protokollerle yapılacak.

Projeyi devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan veya karşılanacak toplam proje maliyet bedelini, mülkiyet veya işletme devir tarihinden itibaren, bedelin ifa tarihine kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 kesintinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili hesaba aktarılmasıyla ödeyecek.

Vadesinde kısmen veya tamamen ödenmeyen taksit tutarlarının tahakkuk eden gecikme zammıyla vade tarihinden itibaren 25 iş günü içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.