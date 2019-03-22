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Red Bull Air Force ekibi helikopterden boşluğa atladı

- Red Bull Air Force ekibinin üç sporcusu, 4 bin fitlik bir yükseklikteki helikopterden wingsuitleriyle gece karanlığında atladılar

Red Bull Air Force ekibi helikopterden boşluğa atladı
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İSTANBUL (AA) - Red Bull Air Force ekibinin üç sporcusu, 4 bin fitlik bir yükseklikteki helikopterden wingsuitleriyle gece karanlığında kendilerini boşluğa bıraktı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dolunayın dünyaya en yakın olduğu Süper Ay, bu sene üçüncü ve son kez yaşandı.

Amerika’nın Los Angeles kentinde ise Süper Ay, olağanüstü bir gece atlayışı ile kutlandı. Red Bull Air Force ekibinin üç sporcusu, 4000 fitlik bir yükseklikteki helikopterden wingsuitleriyle gece karanlığında kendilerini boşluğa bıraktı.

Etkileyici görüntülerin oluştuğu atlayışta sporcular yaklaşık 120 kilometre/saatlik hıza ulaştı.

Red Bull Air Force, dolunayın bu sene dünyaya en yakın olduğu son geceyi yaklaşık 4 bin fitlik bir yükseklikten helikopterden yaptığı atlayışla kutladı.

Jon Devore, Mike Swanson ve Andy Farrington'dan oluşan ekip, iki atlayış yaparken, yaklaşık 120 kilometre/saat hıza ulaştılar ve ortaya da göz alıcı görüntüler çıktı.

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