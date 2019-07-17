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Red Bull Air Race, Macaristan'da gerçekleştirildi

- Red Bull Air Race'nin 2019 sezonunda ilk kez kazanan Martin Sonka, şampiyonada lider olan Yoshihide Muroya'yı geride bırakarak son yarış öncesi zirveyi ele geçirdi

Red Bull Air Race, Macaristan'da gerçekleştirildi
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İSTANBUL (AA) - Red Bull Air Race'de Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'daki rekabetlerin ardından heyecan Macaristan'a taşındı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'de sezonun en heyecanlı dönemine gelindi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'daki kıyasıya rekabetlerin ardından heyecan Macaristan'a taşındı. On binler tarafından takip edilen yarışta Martin Sonka, sezonun ilk galibiyetini elde ederek son yarış öncesinde zirveye oturdu.

Japonya'da gerçekleştirilecek sezonun son yarışı öncesi genel klasmanda Martin Sonka, 65 puanla ilk sırada yer alıyor. Sonka'yı, 61 puanlı Avusturalyalı Matt Hall ve 55 puanlı Japon pilot Yoshihide Muroya takip ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull Air Race
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