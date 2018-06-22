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Red Bull Air Race'ta heyecan Macaristan'a taşınıyor

- Red Bull Air Race, 23-24 Haziran'da Budapeşte'de gerçekleştirilecek

Red Bull Air Race'ta heyecan Macaristan'a taşınıyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull Air Race'ta sezonun dördüncü yarışı, Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te heyecan Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye taşınıyor. Air Race’in manevi evi olarak değerlendirilen Budapeşte'deki yarış 23-24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen Air Race’in en çok ilgi gördüğü şehirlerin başında gelen Budapeşte’de 2009’daki bir yarışı Tuna Nehri’nin kıyısında tam 650 bin kişi takip etmişti.

Bu hafta sonu da binlerce kişi tarafından izlenmesi beklenilen Air Race’te tecrübeli pilotlar, akrobatik hareketleri ve rekabetleriyle yine taraftarlarını büyüleyecek.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa ve Japonya'nın ardından Budapeşte’de düzenlenecek Red Bull Air Race’te bu yarış öncesi pilotlar klasmanında Avustralyalı Matt Hall 36 puanla ilk sırada yer alıyor.

Hall'ı aynı puanla ABD'li Michael Goulian takip ediyor. Üçüncü sırada ise 17 puan geriden gelen Japon Yoshihide Muroya bulunuyor. Geçen sene Budapeşte'ki yarışı ABD’li Kirby Chambliss kazanmıştı.

Red Bull Air Race, Macaristan’ın Budapeşte kentinden sonra Kazan, Indianapolis gibi şehirlere de uğrayacak, gökyüzündeki büyük şölen kasım ayında son bulacak.


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Anahtar Kelimeler:
MacaristanRed Bull Air Race
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