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Red Bull Basement Festival, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı

- Festivalde, sosyal inovasyonun gelişimi adına sektörün önde gelen isimleri, çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler düzenledi

Red Bull Basement Festival, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı
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İSTANBUL (AA) - Girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini buluşturan Red Bull Basement Festival, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi'nde 750 kişinin katılımıyla düzenlenen Red Bull Basement Festival'de, sosyal inovasyonun gelişimi adına sektörün önde gelen isimleri, çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler düzenledi.

Müziğin iyileştirici etkisine odaklanan Dimitrios and The Music Medicine'ın sunduğu performans ile başlayan festival, girişimcilere özel çeşitli konu başlıklarını masaya yatırdı. "İnovasyon Mu Dediniz?" kitabının yazarı Esranur Kaygun, MUSE Kurucusu Serdar Ekrem Şirin, S360 Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Okumuş gibi isimler hikayelerini paylaştı.

İşaret dili, yaratıcı kod yazarlığı, ürün ameliyatı gibi konularda atölyelerin de yer aldığı festivalde ayrıca, Onaranlar Kulübü Cafe Reparo ile standa getirilen bozuk eşyayı tamir ederken, Atölye, Hackquarters ve Farkındalıkçı gibi ekipler de hem içeride hem dışarıda atölyeler düzenledi.

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Red Bull Basement Festival
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