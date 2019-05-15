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Red Bull Cliff Diving, İrlanda'da gerçekleştirildi

- İlk kez Dublin'de yapılan yarışı 145 bin izleyici takip etti

Red Bull Cliff Diving, İrlanda'da gerçekleştirildi
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İSTANBUL (AA) - Red Bull Cliff Diving'de 2019'un ikinci durağı İrlanda'da gerçekleştirildi.

Red Bull Cliff Diving'den yapılan açıklamaya göre, İlk kez Dublin'de yapılan yarışı 145 bin izleyici takip etti.

Erkeklerde Romen Constantin Popovici, tarihin en yakın farkla geçen mücadelesinde Gary Hunt'un 5 yarışlık galibiyet serisini sonlandırdı. Kadınlarda ise geçen yılın şampiyonu Avustralyalı Rhiannan Iffland yine kazanan oldu.

Yarışın İrlanda şampiyonları erkeklerde Constantin Popovici, kadınlarda ise Avustralyalı Rhiannan Iffland oldu.

Toplamda 7 yarıştan oluşan şampiyonanın Dublin ayağında mutlu sona olan Romen Popovici, Gary Hunt'ın 5 yarışlık galibiyet serisini de sona erdirmiş oldu.

Sezonun açılış yarışı olan Filipinler'de ikinci sırayı elde eden Popovici, kariyerinin ikinci birinciliğine Red Bull Cliff Diving tarihinin en yakın farkı olan 1,85 puan farkla uzandı. Dublin'de erkeklerde Hunt ikinci, ABD'li David Colturi ise 3. oldu.Kadınlarda ise beklenen sonuç ortaya çıktı. Son şampiyonu Iffland, Filipinler'de olduğu gibi podyumun en üst basamağına çıktı. Avusturalyalı sporcuyu, Kanadalı Lysanne Richard ve Meksikalı Adriana Jimenez takip etti. Bu sonuçla Britanyalı Gary Hunt, erkeklerde 200 puanla şampiyona liderliğini korurken, Rhiannan Iffland da aynı puanla kadınlarda zirvede yer aldı. Red Bull Cliff Diving, 2 Haziran'da İtalya'da Polignanı a Mare'de devam edecek.

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Red Bull
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