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Red Bull Cliff Diving Lübnan'da gerçekleştirildi

- Erkeklerde Gary Hunt, kadınlarda da kendi puan rekorunu kıran Rhiannan Iffland şampiyon oldu

Red Bull Cliff Diving Lübnan'da gerçekleştirildi
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İSTANBUL (AA) - Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'de sezonun beşinci yarışı Lübnan’da düzenlendi. Erkeklerde Gary Hunt, kadınlarda da kendi puan rekorunu kıran Rhiannan Iffland mutlu sona ulaştı.

Red Bull açıklamasına göre, sivri ve yüksekliği 27 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving’de heyecan Lübnan’da devam etti. İlk kez tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Beyrut’ta gerçekleştirilen mücadelede erkeklerde ve kadınlarda kazananlar son şampiyonlar oldu.

Dev dalgaların eşliğinde 27 metre yükseklikten atlayış yapan sporcular, Lübnan'ı rekorlara geçti. Kadınlarda geçen sezonun şampiyonu Rhiannan Iffland üst üste beşinci zaferine 3 tane 10 puan alarak ve kendi puan rekorunu kırarak ulaştı. Kadınlarda ikinci Adriana Jimenez, üçüncü Yana Netsiarava oldu.

Erkekler yarışında ise 35 yaşındaki Garry Hunt, kusursuz atlayışıyla mutu sona ulaştı. Beyrut’ta erkekler ikinci David Colturi, üçüncü ise Catalin Preda oldu.

Bu sonuçla Britanyalı Gary Hunt, erkeklerde 800 puanla şampiyona liderliğini korurken, Rhiannan Iffland da aynı puanla kadınlarda zirvede yer aldı.

Red Bull Cliff Diving'de sondan bir önceki durak olan Bosna Hersek’teki Mostar yarışı, 24 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
LübnanRed Bull Cliff Diving
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