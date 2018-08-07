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"Red Bull Cliff Diving"de kazananlar Hunt ve Richard oldu

- İsviçre'nin Sisikon kentinde devam eden "Red Bull Cliff Diving"de, erkeklerde 6 dünya şampiyonluğu bulunan Gary Hunt, en iyi atlayışı gerçekleştirirken, kadınlarda ise 36 yaşındaki Lysanne Richard birinciliği göğüsledi

İSTANBUL (AA) - İsviçre'nin Sisikon kentinde devam eden "Red Bull Cliff Diving"de, erkeklerde 6 dünya şampiyonluğu bulunan Gary Hunt, en iyi atlayışı gerçekleştirirken, kadınlarda ise 36 yaşındaki Lysanne Richard birinciliği göğüsledi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklardan serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving'de heyecan, Sisikon'da devam etti. Bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirilen ve kıyasıya rekabetin yanı sıra görsel açıdan da büyük bir şölen sunan yarışta atlayış sporunun yıldız isimleri bir kez daha yeteneklerini sergiledi.

6 dünya şampiyonluğuyla dünyanın en iyi atlayış sporcularından biri olan ancak 2018 sezonuna istediği gibi başlayamayan Gary Hunt, sezonun ilk zaferine serinin dördüncü durağı olan İsviçre'de ulaştı.

Geçen yıl sezonu Jonathan Paredes'in ardından ikinci sırada tamamlayan Britanyalı sporcu, 69'uncu yarışında 31'inci zaferini kazandı ve genel klasmanda da üçüncü sıraya yükseldi. İsviçre'de Hunt'ı, Meksikalı Paredes ve ABD'li Andy Jones takip etti.

Kadınlarda ise en çok puanı Kanadalı Lysanne Richard elde etti. Boynundaki sakatlık nedeniyle geçen sezon yarışamayan 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Richard'ın ardından Avustralyalı Rhiannan Iffland ikinci ve Britanyalı Jessica Macaulay da üçüncü oldu.

Red Bull Cliff Diving'de sezonun 5'inci yarışı, 25 Ağustos'ta Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçreRed Bull Cliff Diving
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