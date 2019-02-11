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Red Bull Crashed Ice'da stadyum yarışını Naasz ve Trunzo kazandı

- Red Bull Crashed Ice'ta 3. ayak olan Boston yarışını erkeklerde Cameron Naasz, kadınlarda da Amanda Trunzo galip oldu

Red Bull Crashed Ice'da stadyum yarışını Naasz ve Trunzo kazandı
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İSTANBUL (AA) - Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı Red Bull Crashed Ice'ta 3. ayak olan Boston yarışını erkeklerde Cameron Naasz, kadınlarda da Amanda Trunzo kazandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez bir stadyumda gerçekleşen Crashed Ice etkinliğinin heyecanı, Red Bull TV'den tüm dünyaya ulaştı.

Boston Red Sox'ın evi Fenway Park'taki yarışı erkeklerde iki dünya şampiyonluğu bulunan ABD'li sporcu Cameron Naasz kazanırken, ikinciliği Avusturyalı Luca Dallago üçüncülüğü ise son şampiyon Kanadalı Scott Croxall oldu.

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Red Bull
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