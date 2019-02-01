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Red Bull Crashed Ice'ta sıradaki durak Finlandiya

- Red Bull Crashed Ice'ın ikinci ayağı, Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak

Red Bull Crashed Ice'ta sıradaki durak Finlandiya
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İSTANBUL (AA) - Red Bull Crashed Ice'ın ikinci ayağı 2 Şubat'ta Finlandiya'da gerçekleşecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı yaklaşık 600 metrelik pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Crashed Ice ikinci ayağıyla geri dönüyor.

Patenin en iyilerinin yarıştığı dünya serisi, 2 Şubat'ta Finlandiya’da gerçekleşecek. Görkemli doğasıyla dikkati çeken Jyvaskyla şehrinde doğal buz pistinde yaşanacak heyecanda saate 80 kilometre hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele edecek. Yarış Red Bull TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Heyecanla beklenen yarış öncesi erkeklerde ABD’li Cameron Naasz, bin 250 puanla lider konumda bulunuyor. Onu yıldız kardeşler Kanadalı Kyle Croxall ve Scott Croxall takip ediyor. Kadınlarda ise 2 kez şampiyonluğu bulunan Kanadalı Jacqueline Legere bin 650 puanla lider konumda bulunuyor.Onu geçen sezonun şampiyonu bin 250 puanlı Amanda Trunzo ve bin 225 puanlı Kanadalı sporcu Tamara Kajah takip ediyor.

19. sezonunu yaşayan Red Bull Crashed Ice, Japonya’da başlamıştı. Finlandiya’da gerçekleştirilecek etkinlikten sonra 8-9 Şubat'ta ABD'nin Boston şehrine konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
FinlandiyaRed Bull
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