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Red Bull Retro Oyun Gecesi gerçekleşti

- Red Bull'un enerjisi ile retro oyunların eğlencesinin buluştuğu, Red Bull Retro Oyun Gecesi yoğun istek üzerine bu kez boğazın mavi sularında oyunseverlerle buluştu.

Red Bull Retro Oyun Gecesi gerçekleşti
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İSTANBUL (AA) - Red Bull'un enerjisi ile retro oyunların eğlencesinin buluştuğu, "Red Bull Retro Oyun Gecesi" 11 Nisan Perşembe akşamı boğazın mavi sularında gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başta PAC-MAN olmak üzere pek çok retro oyunun da tekrar deneyimlendiği geceye televizyon ve gösteri dünyasından Yasemin Yürük, İlayda Akdoğan ve Cemrehan Karakaş gibi sevilen isimler katılım gösterdi.

Dönem müzikleriyle eğlenen misafirler, bir yandan tekne ile denizde seyrederken bir yandan da Retro konseptle zamanda yolculuğa çıktı.

Red Bull'un enerjisi ile retro oyunların eğlencesinin buluştuğu, Red Bull Retro Oyun Gecesi yoğun istek üzerine bu kez boğazın mavi sularında oyunseverlerle buluştu.

PAC-MAN için özel bir kutu tasarlayan Red Bull'un düzenlediği üçüncü Retro Oyun Gecesi'nde davetliler, günümüze kadar uzanan en eğlenceli arcade makineleri, atari oyunları ve dönem müzikleri ile donatılan tekneyle Boğaz’da gezinti yaparken benzersiz bir gece yaşadı.Hepsi müzik grubunun üyelerinden Yasemin Yürük ve 4N1K isimli dizideki rolüyle gönülleri kazanan Cemrehan Karakaş ile ülkemizi uluslararası sinema dünyasında temsil eden genç oyuncu İlayda Akdoğan'ın da aralarında olduğu katılımcılar, 80'li ve 90'lı yılların öne çıkan şarkılarıyla eğlendi, retro oyunları yeniden deneyimledi.

Ayrıca 3 Yabancı 1 Türk adlı YouTube kanalının üyeleri; Chaby Han, Louis Stotesbery ve Michele Cedolin, sosyal medya fenomenleri Duygu Köseoğlu ile Hilal Şefkatli de geceye katıldı.

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