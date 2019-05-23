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Red Bull Salt Rush şöleni, 24-25 Mayıs'ta yapılacak

- Red Bull Salt Rush, kitesurf sporcularını Ege ve Akdeniz kıyılarından daha önce kitesurf yapılmamış İç Anadolu'daki Tuz Gölü'ne taşıyacak

Red Bull Salt Rush şöleni, 24-25 Mayıs'ta yapılacak
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İSTANBUL(AA) - Türkiye’nin en zor kitesurf yarışı Red Bull Salt Rush, 24-25 Mayıs'ta Tuz Gölü’nü renklendirecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, sporcuların ilk kez hem tuzda hem de suda mücadele etmesine olanak sağlayacak Red Bull Salt Rush, 24-25 Mayıs'ta Tuz Gölü’nde bir şölen oluşturmaya hazırlanıyor.

Red Bull Salt Rush, kitesurf sporcularını Ege ve Akdeniz kıyılarından daha önce kitesurf yapılmamış İç Anadolu'daki Tuz Gölü’ne taşıyacak.

Türkiye'nin en zorlu kitesurf etkinliğinde, kendine güvenen kitesurf sporcuları zorlu parkuru tamamlamaya çalışacak.

Türkiye’deki ilk olma özelliğine sahip Red Bull Salt Rush'ta Tuz Gölü’ndeki 20 kilometrelik parkurda yarışmak isteyenler, RedBull.com/SaltRush adresinden kayıtlarını yapabiliyor.

Yarışmacıların 20 kilometrelik parkurda dayanıklılıklarının, tuz üstünde kayarken de yeteneklerinin sınanacağı bir yarış olan Red Bull Salt Rush, aynı zamanda tüm yarışmacılara çok farklı bir deneyim sunuyor. Kitesurf sporunu Ege ve Akdeniz kıyılarından daha önce kitesurf yapılmamış Tuz Gölü’ne taşıyan etkinlikte, yarışmacılar rengarenk kite'ları ile alışılagelmemiş bir yarışa girişecek. Tuz ve su üzerinde kitesurf slalom disiplininde gerçekleştirilecek etkinlikte sporcular, tarihin ilk Red Bull Salt Rush kazananı olmak için mücadele edecek.


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Anahtar Kelimeler:
RedbullSalt Rush
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