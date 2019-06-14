Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi seminer 608 Venezueladaki siyasi kriz Venezueladaki ekonomik kriz
LPG üretimi azaldı
LPG üretimi azaldı
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı

Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

- Red Bull Uçuş Günü, binlerce başvuru arasından seçilen 40 takımı, 6 yıl aradan sonra yine Caddebostan Plajı'nda bir araya getirecek

Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
banner17

İSTANBUL (AA) - Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos'ta Caddebostan Plajı'nda gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü, binlerce başvuru arasından seçilen 40 takımı, 6 yıl aradan sonra yine Caddebostan Plajı'nda bir araya getirecek.

4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük uçuş gününde, dörder kişiden oluşan ve çizimleri, aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların olduğu uzman jüri tarafından beğenilen 40 takım, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla yüz binlerce kişinin önünde uçmaya çalışacak.

4. Red Bull Uçuş Günü'nde birinci olacak takım, "Pilotluk Eğitimi" ödülünü kazanacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Red Bull Uçuş Günü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5