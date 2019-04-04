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Red Bull Uçuş Günü başvuruları 10 Nisan'da sona eriyor

- Uçuş Günü, 30 Haziran'da Caddebostan sahilde yapılacak

Red Bull Uçuş Günü başvuruları 10 Nisan'da sona eriyor
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İSTANBUL (AA) - Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü başvuruları, 10 Nisan'da sona eriyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamayla, şirket, 6 yıl aradan sonra 30 Haziran'da Caddebostan sahilinde İstanbul’u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanan 4. Red Bull Uçuş Günü için son çağrısını yaptı.

Uçuş Günü'nde, dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak ve izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak.

Amatör uçuş tutkunlarını bir araya getirecek 4. Red Bull Uçuş Günü’ne başvuruların geçerli olması ve yarışmaya hak kazanılması için son haftaya da girildi. Katılımcıların, "Türkiye’nin en büyük" Uçuş Günü'nü kaçırmamaları için uçuş aracı taslak çizimlerini 10 Nisan’a kadar redbull.com/ucusgunu adresine yüklemeleri gerekiyor.

Uçuş aracının çizimleri siteye kolayca yüklenebiliyor. Başvuru adımlarını tamamlayarak taslak çizimleri gönderenler arasından seçilecek en iyi 40 takım, 4. Red Bull Uçuş Günü'nde unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak.


- Birincilik ödülü pilotluk eğitimi


Red Bull Uçuş Günü’nde jüriyi etkileyerek birinci olan takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak pilotluk eğitimi ödülü kazanacak.

Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile Uçuş Deneyimi şansına kavuşacak.

Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.


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Anahtar Kelimeler:
Red Bull Uçuş Günü
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