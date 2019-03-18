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Red Bull Uçuş Günü

- Red Bull Uçuş Günü'ne katılmak isteyen yaratıcı ve cesur uçuş tutkunlarının uçuş aracı çizimlerini yüklemeleri için son 2 haftaya girildi

Red Bull Uçuş Günü
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İSTANBUL (AA) - Büyük ödülü pilotluk eğitimi olan Red Bull Uçuş Günü için uçuş aracı taslak çizimlerinin 1 Nisan'a kadar Red Bull'un internet sitesine yüklenmesi gerekiyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek 4. Red Bull Uçuş Günü, 6 yıl aradan sonra İstanbul'u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanıyor.

Dörder kişilik takımların, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğindeki rampadan suya atlayarak eğlencenin ve rekabetin bir arada yaşanacağı, izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak etkinlik, kısa sürede büyük bir katılımcı ilgisi ile karşılaştı.

Şubat ayı içinde duyurulan etkinliğe şimdiden 10 bini aşkın takım başvuru yaptı. Yarışmacıların, başvurularını tamamlaması için uçuş aracı taslak çizimlerini 2 hafta içinde sisteme yüklemeleri gerekiyor. Başvuruların geçerlilik kazanması için gerekli olan uçuş aracı çizimleri, 1 Nisan'a kadar redbull.com/ucusgunu adresine yüklenebiliyor.


- Uçuş aracının taslak çizimi şart


Etkinlikte yer alabilmek için 1 Nisan'a kadar başvuru adresinde yer alan dijital oyunu geçtikten sonra başvuru formunu doldurmak ve uçuş aracının çizimlerini göndermek gerekiyor.

Uçuş aracının çizimleri, PDF formatında siteye kolayca yüklenebiliyor. Başvuru adımlarını tamamlayarak PDF formatıyla hazırladıkları taslak çizimleri gönderenler arasından seçilecek en iyi 40 takım, 4. Red Bull Uçuş Günü’nde, unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak.

Uçuş Günü’nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil, yaratıcılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirecekleri performanslarıyla da değerlendirecek.


- Birincilik ödülü pilotluk eğitimi


Red Bull Uçuş Günü’nde jüriyi etkileyerek birinci olan takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak pilotluk eğitimi ödülü kazanacak.

Organizasyonda ikinci olan takım, Red Bull Air Race’i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile uçuş deneyimi şansına kavuşacak.

Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.

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Red Bull Uçuş Günü
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