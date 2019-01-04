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Reel efektif döviz kuru endeksi aralıkta yükseldi

- Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 75'e çıktı

Reel efektif döviz kuru endeksi aralıkta yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, aralıkta TÜFE bazında 0,41 puan artarak 75'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,41 puan artarak 75'e çıktı. Endeks, kasım ayında 74,59 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi aralıkta bir önceki aya göre 0,63 puan azalışla 82,41'den 81,78'e geriledi.

Türk lirasının değeri, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,29 puan ve Yİ-ÜFE bazında 2,36 puan azaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Reel Efektif Döviz KuruTCMB
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