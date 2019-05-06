Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda azaldı

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, nisanda TÜFE bazında 2,41 puan azalarak 72,74'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 2,36 puan azalarak 72,74'e indi. Endeks, mart ayında 75,10 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, nisanda bir önceki aya göre 0,90 puan azalarak 80,51'den 79,61'e geriledi.

Türk lirasının değeri, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 10,45 puan ve Yİ-ÜFE bazında 3,32 puan azaldı.