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Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta geriledi

- Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 75,61'e düştü

Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta geriledi
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İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, ocakta TÜFE bazında 0,54 puan azalarak 75,61'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocakta bir önceki aya kıyasla 0,54 puan azalarak 75,61'e geriledi. Endeks, Aralık 2018'de 76,15 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi aralıkta bir önceki aya göre 2,04 puan azalışla 82,88'den 80,84'e geriledi.

Türk lirasının değeri, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,51 puan ve Yİ-ÜFE bazında 3,33 puan azaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Reel Efektif Döviz KuruTCMB
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