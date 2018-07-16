"Reel ekonomimiz finansal zorluklara rağmen büyümeye devam ediyor"

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, reel ekonominin, finansal zorluklara ve dünya ticaretini derinden etkileyen gelişmelere rağmen büyümeye ve istihdam üretmeye devam ettiğini belirtti.

Burkay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, büyük zorluklara ve tüm engellere rağmen ekonomisini büyütme azmini koruduğunu vurguladı.

İşsizlik rakamının, nisan ayında 0,9 puanlık düşüşle yüzde 9,6 olarak gerçekleştiğini anımsatan Burkay, "Reel ekonomimiz, finansal zorluklara ve dünya ticaretini derinden etkileyen gelişmelere rağmen büyümeye ve istihdam üretmeye devam ediyor. İstihdam piyasasında yapılacak reformlar ve iyileştirmelerle işsizlik rakamları çok daha hızlı bir şekilde düşecektir." ifadelerini kullandı.

Burkay, istihdamın nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İşsizliğin hem oran hem de miktar olarak azalması, hedeflerimiz doğrultusunda azimle çalışan iş dünyamızın motivasyonunu da yükseltmektedir. İç pazardaki canlılığın artırılmasıyla birlikte istihdamdaki artış da istikrar kazanacaktır. İstihdam piyasasında sürdürülen kamu teşvikleri de yeni istihdam için özendirici olmaya devam etmektedir. Yeni dönemde istihdam piyasasındaki kıdem tazminatı, esnek çalışma seçenekleri ve iş gücü üzerindeki kamu yükleri gibi alanlarda yapılacak reform ve iyileştirmelerle işsizlik çok daha hızlı düşecektir."

Burkay, BTSO'nun istihdam seferberliği kapsamında, İŞKUR ile iş birliği yaparak kentte dört noktada "İstihdam Ofisi" oluşturduğunu hatırlatarak, şunları aktardı:

"İstihdam Ofisleri iş ve meslek danışmanları, yaklaşık bir yıldan bu yana işverenle çalışanlar arasında köprü oldu. Bugüne kadar 2 bin 500 firma ile yüz yüze görüşmeler gerçekleşti. Bu kapsamda firmalardan 15 bin istihdam talebi aldık. Bursa iş dünyası olarak, gerek üretim ve ihracat gerek istihdam katkımızla ülkemizin hedeflerinde lider rol üstlenmeye devam edeceğiz."