Reel Kesim Güven Endeksi ağustosta yükseldi

İSTANBUL (AA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ağustosta bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 110,7 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, ağustosta RKGE, bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 110,7 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve son üç aydaki toplam sipariş miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 110,2 puan seviyesinde gerçekleşti.





-ÜFE beklentisi arttı





Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlere ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin üstünde olduğunu bildirenler lehine olan seyir mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine dönerken, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin ise mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek, iç piyasa sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek devam ederken, gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,3'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,8'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 81,9'a yükseldi.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin alt kalemleri itibarıyla değerleri şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuz AğustosReel Kesim Güven Endeksi 97,1105,9108,9111,2109,2112,4109,5 110,7Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum)84,892,192,797,298,299,1100,4 99,0Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) 94,4100,6100,495,094,098,699,1 97,6Üretim hacmi (Gelecek 3 ay)104,3124,7129,5125,2116,9116,6115,8 118,0Toplam istihdam (Gelecek 3 ay)107,9112,5120,9113,8114,5114,9112,9 112,1Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay)98,389,998,5117,6124,8130,2112,6 114,7İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay)111,8128,3125,4129,3109,6116,3116,7 127,4Sabit sermaye yatırım harcaması101,6105,1108,7110,5111,0112,2113,3 112,6Genel gidişat73,893,995,3101,3104,8111,4105,1104,5