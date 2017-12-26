Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta geriledi

İSTANBUL (AA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), aralıkta bir önceki aya göre 3 puan azalarak 103,3 seviyesine geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, aralıkta RKGE, bir önceki aya göre 3 puan azalarak 103,3 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 109,2 puan seviyesinde geriledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki ay seviyelerinde olduğu gözlendi.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü görüldü. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 11,9 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,1'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,8'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 12,1'e geriledi.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin alt kalemleri itibarıyla değerleri şöyle:

OcakŞubat MartNisan MayısHaziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Reel Kesim Güven Endeksi97,1105,9108,9111,2109,2112,4109,5 110,7111,6 109,5 106,3 103,3Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum)84,892,192,797,298,299,1100,4 99,0 99,5 98,8 98,5 97,8Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) 94,4100,6100,495,094,098,699,1 97,6 99,2 97,3 98,7 98,9Üretim hacmi (Gelecek 3 ay)104,3124,7129,5125,2116,9116,6115,8 118,0 120 119 112,6 97,7Toplam istihdam (Gelecek 3 ay)107,9112,5120,9113,8114,5114,9112,9 112,1 115 113,1 108,4 108,7Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay)98,389,998,5117,6124,8130,2112,6 114,7 118 116,8 106,7 113,5İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay)111,8128,3125,4129,3109,6116,3116,7 127,4 121,8 118,4 114,2 99,4Sabit sermaye yatırım harcaması101,6105,1108,7110,5111,0112,2113,3 112,6 111,4 112 114,5 111,6Genel gidişat73,893,995,3101,3104,8111,4105,1104,5

107,9

100,596,599,0