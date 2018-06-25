Reel Kesim Güven Endeksi haziranda azaldı

İSTANBUL (AA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), haziranda bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 104,6 seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, haziranda RKGE, bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 104,6 seviyesine geriledi.



Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak 102,5 puan seviyesine geriledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenerek devam etti, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.





- ÜFE beklentisi yükseldi





Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek sürdü. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçlendi.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 13,7 seviyesine yükseldi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,6'ya, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23,4'e yükseldi, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 69'a geriledi.