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Reel sektör ve finans sektörü temsilcileri Antalya'da buluştu

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Tarihimizde bir ilki yaptık. Reel sektör ve finans sektörüyle birlikte bütün Anadolu'yu gezdik. Sizin sıkıntılarınızı, dertlerinizi bizzat birinci ağızdan öğrendik"

Reel sektör ve finans sektörü temsilcileri Antalya'da buluştu
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ANTALYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tarihimizde bir ilki yaptık. Reel sektör ve finans sektörüyle birlikte bütün Anadolu'yu gezdik" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile TOBB tarafından 14'üncüsü düzenlenen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" Antalya'da yapıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ve 12 bankanın genel müdürü, genel müdür yardımcılarının katıldığı toplantıya Antalya'nın yanı sıra Isparta, Muğla, Burdur ve Denizli'den de katılım olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Antalya'da yaptığımız bu toplantıyla tüm Türkiye'yi tamamlamış oluyoruz. 14 bölge toplantısıyla 81 ildeki tüccar ve sanayicilerle bir araya geldik. Aslında tarihimizde bir ilki yaptık. Reel sektör ve finans sektörüyle birlikte bütün Anadolu'yu gezdik, sizin sıkıntılarınızı, dertlerinizi bizzat birinci ağızdan öğrendik." diye konuştu.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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DiyalogFinans SektörReel SektörRıfat HisarcıklıoğluTOBB
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