"Reel sektöre destek ekonomiyi büyüttü"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 olarak gerçekleşmesinin moral verici olduğunu vurgulayarak, reel sektöre verilen desteğin ekonomiyi büyüttüğünü ifade etti.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH verilerini değerlendirdi.

GSYH'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 olarak gerçekleşmesinin moral verici olduğunu belirten Baran, "Reel sektöre verilen destek ekonomiyi büyüttü." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının yüzde 3,2 arttığı ikinci çeyrekte, devletin nihai tüketim harcamalarının yüzde 4,3 gerilediğini, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun yüzde 9,5, mal ve hizmet ihracatının yüzde 10,5, ithalatın ise yüzde 2,3 arttığını aktardı.

Geçen yıl 15 Temmuz'da hain darbe girişimi yaşayan Türkiye'nin her alanda çok kısa sürede toparlandığını hatırlatan Baran, şunları kaydetti:

"Bu dönem silkinme dönemi oldu. Kamu kendi harcamalarını keserek reel sektöre kaynak aktardı. İnşaat, beyaz eşya ve mobilya sektörlerine yönelik uygulanan vergi indirimlerinin yanı sıra istihdama ve üretime yönelik teşvikler reel sektöre büyük destek oldu. Kredi Garanti Fonu ile reel sektörün finansmana erişimi rahatladı. Kredi Garanti Fonu ile yaklaşık 330 bin firmaya 250 milyar dolar kaynak kullandırıldı. Devlet özel sektörü destekledi, özel sektör de istikrar ve güven ortamında aldığı destekleri üretime ve ihracata yönlendirdi. Sonuçta bu faydalı adımlar özel sektörün de kamunun da yüzünü güldürdü. Kim ne derse desin biz işimize bakıyoruz. Türkiye üretiyor, ticaretini artırıyor ve büyüyor."

Baran, Türkiye'nin gelecek dönemde yapısal reformları tamamlayarak dünya ekonomi ligindeki yerini üst sıralara taşıyabileceğine işaret etti.